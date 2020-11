Coronavirus, in Sicilia +1.837 casi e 44 morti: Catania la provincia più colpita (+426)

Sono 1.837 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte dei 9.479 tamponi effettuati. Con le 44 vittime segnalate oggi si registra un nuovo record di decessi giornalieri e dunque il numero dei morti supera quota mille (1.015). Sono 447 i guariti mentre si registrano 13 nuovi ingressi in terapia intensiva: quindi sono 240 i posti occupati da pazienti covid, circa il 32% dei posti disponibili. La suddivisione dei nuovi positivi nelle province siciliane è la seguente: Palermo 378, Catania 426, Messina 324, Ragusa 132, Trapani 291, Siracusa 77, Agrigento 96, Caltanissetta 72, Enna 41. Gli attualmente positivi sono 32.102 mentre 30.334 persone rimangono in isolamento domiciliare obbligatorio. Questi i dati forniti ogii 18 novembre 2020 dal ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia.