Coronavirus, in Sicilia 179 nuovi casi e 64 guariti: 15 contagi a Catania

Continua a crescere il numero dei nuovi casi in Sicilia: sono 179 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore a fronte dei 6.329 tamponi effettuati. Dei nuovi casi 21 sono riconducibili alla comunità “Biagio Conte” mentre 37 sono migranti ospiti negli hotspot siciliani. Tendenza stabile nel catanese dove si registrano 15 nuovi contagi. Oggi si registra anche un alto numero di guariti (+64) che portano il totale a 3.295. Complessivamente rimangono ospedalizzate 179 persone di cui 15 in terapia intensiva e c'è, purtroppo, un nuovo decesso. Gli attualmente positivi sono 2.157. In isolamento domiciliare ci sono 1.963 persone, in larga parte asintomatici.

