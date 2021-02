Coronavirus, in Sicilia 474 nuovi casi e oltre 2 mila guariti: a Catania +79 contagi

23 mila tamponi processati nelle ultime 24 ore. Ci sono 18 nuovi decessi mentre scende il numero dei ricoveri in terapia intensiva (-5), così come quelli in regime ordinario (-22)

Sono 474 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia a fronte dei 23 mila tamponi processati nelle ultime 24 ore. Ci sono 18 nuovi decessi 2.119 guariti. Scende il numero dei ricoveri in terapia intensiva (-5) così come quelli in regime ordinario (-22). Complessivamente il numero dei positivi è sotto la soglia dei 30 mila, mentre oltre 28 mila persone si trovano in isolamento domiciliare. La suddivisione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Palermo 221, Catania 79, Messina 34, Trapani 18, Siracusa 45, Ragusa 21, Caltanissetta 15, Agrigento 24, Enna 17. Questi i dati diffusi oggi, 20 febbraio 2021, dal ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia.