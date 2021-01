Coronavirus, la Sicilia ancora in zona rossa: a Catania +207 nuovi casi

Sono 1.158 i nuovi casi registrati in Sicilia a fronte dei 23.465 tamponi processati: si segnalano 33 nuovi decessi e 787 guariti. C'è un nuovo ingresso in terapia intensiva che porta i posti occupati a 223, circa il 27% di quelli disponibili. Aumentano di 3 unità i ricoveri in regime ordinario che raggiungono quota 1.444. La distribuzione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Catania 207, Palermo 359, Messina 259, Trapani 92, Siracusa 101, Ragusa 18, Caltanissetta 42, Agrigento 28, Enna 52. Complessivamente il numero dei positivi è di 47.627 mentre 45.960 persone rimangono in isolamento domiciliare.

Sicilia a “rischio alto”

Il ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato i nuovi provvedimenti con le misure di contenimento e gestione dell'emergenza che andranno in vigore a partire da domani, domenica 24 gennaio. Con un Rt a 1,27, così come calcolato sulla base del nuovo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, la Sicilia, resta in zona rossa. Il presidente della regione Nello Musumeci ha già comunicato il rischio di un “lockdown” fortemente restrittivo, come quello della scorsa primavera.