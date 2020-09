Coronavirus, in Sicilia 107 nuovi casi e 36 guariti: +15 nella provincia etnea

Sono 107 i nuovi casi registrati oggi in Sicilia a fronte dei risultati pervenuti nelle ultime 24 ore dei 5.330 tamponi effettuati. Dei nuovi casi due sono migranti ospiti presso l'hotspot di Lampedusa mentre 15 sono stati scoperti nella provincia etnea. Rimangono ricoverate 235 persone ma scendono quelle in terapia intensiva che ad oggi sono 13, due in meno di ieri. Si registrano purtroppo 2 decessi in più che portano il totale delle morti per covid in Sicilia a 306. Oggi si registrano anche guariti 36 in più di ieri che portano il totale a 3.630. Sono 2.530 gli attualmente positivi mentre 2.282 persone rimangono in isolamento domiciliare. Questi i dati forniti oggi 25 settembre 2020 dal ministero della Salute sull'aggiornamento dei casi covid nell'Isola.

