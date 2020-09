Coronavirus, in Sicilia 163 nuovi casi e 118 guariti: a Catania 24 contagi

Sono 163 i nuovi casi di coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte dei 6.115 tamponi effettuati. Si registra un aumento significativo dei guariti (+118) che porta il totale a 3.851, mentre purtroppo è avvenuto un nuovo decesso nell'agrigentino: i morti salgono dunque a 310 dall'inizio dell'emergenza. Dei nuovi casi 2 sono migranti ospiti nell'hotspot di Lampedusa mentre nella provincia etnea sono 24 i nuovi contagi. Gli attualmente positivi sono 2.787 e di questi 2.478 si trovano in isolamento domiciliare. 293 sono i ricoverati con sintomi mentre 16 si trovano in terapia intensiva. Il presidente della Regione ha varato nuove misure che saranno in vigore almeno fino al 30 ottobre: obblighi stringenti sull'utilizzo della mascherina, maggiori restrizioni sulla movida e tamponi per chi arriva dall'estero.

