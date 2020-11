Coronavirus, in Sicilia 1.115 nuovi casi e 324 guariti: a Catania +324 contagi

Sono 1.115 i nuovi casi di coronavirus scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte dei 9.376 tamponi effettuati. Si registrano 19 nuovi decessi mentre i guariti sono ben 324. I posti occupati in terapia intensiva sono 148 e dunque 2 in meno rispetto a ieri. Aumentano di 33 unità i ricoverati che sono ad oggi 1.105. La suddivisione dei nuovi casi nelle province siciliane è la seguente: Palermo 352, Catania 324, Messina 103, Ragusa 98, Trapani 54, Siracusa 41, Agrigento 134, Caltanissetta 27, Enna 22. In tutta l'isola il numero degli attualmente positivi raggiunge quindi quota 17.618 mentre 16.365 rimangono in isolamento domiciliare. Questi i dati del bollettino di oggi 4 novembre 2020 forniti dal ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia.

