Coronavirus, in Sicilia 1.148 nuovi casi: +440 nella provincia etnea

Sono 1.148 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Sicilia a fronte dei 9.966 tamponi effettuati. Si registrano ancora 36 nuovi decessi mentre scende di 6 unità il numero dei ricoveri in terapia intensiva, i posti occupati da pazienti covid sono dunque 199, ossia circa il 24% di quelli disponibili (808). Anche oggi si segnala un alto numero di guariti (1.803). La suddivisione dei nuovi positivi nelle province siciliane è la seguente: Palermo 214, Catania 440, Messina 105, Agrigento 46, Trapani 159, Siracusa 32, Ragusa 45, Caltanissetta 49, Enna 58. Complessivamente scende sia il numero degli attualmente positivi (39.555) che quello delle persone in isolamento domiciliare (37.982). Questo il bollettino fornito oggi, 8 dicembre 2020, dal ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia.