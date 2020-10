Coronavirus, in Sicilia 128 nuovi casi: 31 nella provincia etnea

Sono 128 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, ma su "appena" 2.656 tamponi: dunque un'alta percentuale di positivi su test effettuati, 4,8%. Sull'Isola ci sono anche due vittime, entrambe decedute a Palermo, che portano il totale a 321 morti dall'inizio della pandemia: si tratta di una donna di 65 anni e un uomo di 71. Sale di tanto anche il numero dei ricoverati, che diventano 361 (+32 rispetto a ieri). A questi vanno aggiunti 28 pazienti in terapia intensiva (+4). Dei nuovi casi più della metà sono in provincia di Palermo (63), seguita da Catania (31), Ragusa (15), Messina (10), Caltanissetta (5), Trapani (3), Siracusa (1). I casi totali registrati diventano 7.809. Ci sono 15 nuovi guariti (4.130 il totale). Gli attuali positivi diventano 3.358, di cui 2.969 in isolamento domiciliare.

