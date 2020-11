Coronavirus, si cercano donatori di plasma per aiutare un 44enne

La famiglia del 44enne Maurizio Giustolisi, lavoratore della Stm di Catania con la passione per l'atletica leggera ed ora ricoverato per complicazioni da Covid-19, rivolge a tutti coloro i quali hanno già avuto il virus un appello per donare il plasma. Le cure tradizionali non sembrano funzionare e la situazione si è aggravata in questi giorni. Chi volesse dare il proprio contributo, può recarsi presso il centro trasfusionale dell'ospedale Garibaldi vecchio o telefonando ai numeri 3479120794 - 3470851549. Nel plasma è presente infatti un elevato livello di anticorpi, utili a neutralizzare il virus e a ridurre la carica virale attraverso l'immunizzazione passiva. Una strada non sempre risolutiva, ma che rappresenta una speranza per coloro che si trovano in situazioni particolarmente gravi. Possono donare il plasma iperimmune i soggetti sintomatici con tampone positivo che siano stati in isolamento per 10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi con successivo tampone negativo ed i soggetti asintomatici con test sierologico positivo IgG e successivo tampone negativo.