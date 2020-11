Coronavirus, in Sicilia 1306 nuovi casi e 48 morti: a Catania +342 contagi

Sono 1306 i nuovi casi di coronavirus segnalati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte dei 9.963 tamponi effettuati. Si registra un nuovo record giornaliero di decessi con 48 morti ma anche un alto numero di guariti, ben 972. Nessun nuovo ingresso in terapia intensiva e dunque il numero dei posti occupati da pazienti covid resta 243, circa il 32% di quelli disponibili, che secondo i dati forniti dal ministero sono 751. Complessivamente rimangono ricoverate 1.601 persone. La suddivisione dei nuovi casi nelle province siciliane è la seguente: Palermo 313, Catania 342, Messina 160, Ragusa 79, Trapani 158, Siracusa 95, Agrigento 76, Caltanissetta 63, Enna 20. Gli attualmente positivi in Sicilia sono 38.199 mentre in isolamento domiciliare rimangono 36.355 persone. Questi i dati del bollettino di oggi 24 novembre 2020 così come comunicato dal ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia.