Regione: "Un errore nel computo dei dati di oggi, meno positivi in Sicilia"

A distanza di un'ora dalla comunicazione dei numeri relativi all'evoluzione dell'epidemia Covid in Sicilia, arriva l'ammissione della Regione: "Purtroppo c'è stato un errore nel computo dei dati di oggi, sono sensibilmente più bassi". A dirlo all'Ansa è Mario La Rocca, dirigente della pianificazione strategica dell'assessorato regionale alla Salute.

La sanità siciliana quindi ne combina un'altra dopo la bufera sui dati falsi del Covid in Sicilia che si è abbattuta in piazza Ottavio Ziino, con l'inchiesta che ha coinvolto l'assessore Ruggero Razza, che si è dimesso ieri, e che ha fatto scattare gli arresti per la dirigente generale del Dasoe, Maria Letizia Di Liberti, per altri funzionari dell'assessorato e per un dipendente di una società esterna che si occupava della elaborazione dei dati stessi.

Non sarebbero corretti dunque i dati forniti oggi dalla Regione. Numeri per nulla confortanti, quelli diramati intorno alle 19: ovvero 21 morti e addirittura 2.904 nuovi contagiati, dopo una media giornaliera di quasi 1.500 casi. Fino a lunedì invece si viaggiava sugli 800/900 contagi. I tamponi presi in considerazione però sono solo i molecolari (14.623).

"C'è stato un errore nel computo dei dati, connesso alla conseguente rimodulazione dello staff, visto che i dipendenti che si occupavano di quest'attività sono ovviamente impediti, e alla stessa farraginosità. I dati li abbiamo già rivisti e sono sensibilmente più bassi", ha detto La Rocca.

Che poi ha aggiunto: "Dopo le vicende di ieri abbiamo avviato il lavoro di raccolta dati alle 14, non appena abbiamo avuto la possibilità di creare nuove caselle di posta elettronica, alla luce del fatto che ieri c'è stato l'accesso della polizia giudiziaria. Abbiamo tentato di comunicare i dati esatti al ministero ma la pagina era stata già validata".

"Si precisa che i nuovi positivi registrati in Sicilia relativamente alle giornate del 30 e 31 marzo sono 1673, per una media di 837 casi giornalieri, dunque in linea con quelli comunicati nei giorni scorsi. Il dato trasferito erroneamente in precedenza, per la pubblicazione sulla piattaforma, faceva invece riferimento al totale dei tamponi positivi inclusi quelli di conferma, cioè comprendente i positivi già rilevati. Quanto sopra è stato già comunicato al Ministero che, nella giornata di domani, ci consentirà di accedere alla piattaforma per rettificare il dato in questione", si legge nella nota di rettifica inviata dalla Regione.