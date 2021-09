Sono 514 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia, Figliuolo: "Contento che i dati sui vaccini stiano migliorando"

Sono 514 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 12.057 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 4,1% ieri era al 3,8%. L'isola è al primo posto per i nuovi contagi giornalieri, seguita al secondo posto dalla Emilia Romagna con 333 casi. Gli attuali positivi sono 21.042 con un incremento di 6 casi. I guariti sono 501 mentre si registrano altre 7 vittime che portano il totale dei decessi a 6.700. Sul fronte ospedaliero sono adesso 756 i ricoverati, 2 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 96, 5 in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 103, Catania 237, Messina 45, Siracusa 36, Ragusa 16, Trapani 27, Caltanissetta 21, Agrigento 12, Enna 17.

"Sono contento che in Sicilia, dove la Regione sta facendo un gran lavoro, i dati sui vaccini stiano migliorando: all'inizio c'è stata un po' di diffidenza". Così il commissario Covid, gen. Francesco Paolo Figliuolo, rivolgendosi a una paziente dell'Ismett durante la sua visita.

Coronavirus, i contagi regione per regione

Ecco i dati sui contagi divisi per regione: il primo numero riguarda il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia, il secondo gli attualmente positivi, mentre il terzo fa riferimento all'incremento avvenuto nelle ultime 24 ore.