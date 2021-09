Covid, in Sicilia altri 1.182 positivi: ci si avvicina alla soglia dei mille ricoverati

In leggero aumento rispetto a ieri e a due giorni fa i contagi Covid in Sicilia: nelle ultime 24 ore infatti i tamponi positivi sono stati 1.182 su 22.696 tamponi, con un tasso di positività che resta alto ma stabile del 5,2% contro quello nazionale che invece è del 2,3%.

Sul fronte ospedaliero non si ferma la salita dei posti letto occupati negli ospedali: i ricoveri ordinari sono 849 (+13 rispetto a ieri9, mentre le terapie intensive diventano 118 (+4) con ben 12 nuovi ingressi, praticamente un quarto di tutta Italia. I decessi comunicati oggi sono 23, di cui 8 riferiti a ieri, 12 al 31 agosto e 3 al 29. A fare da contraltare ci sono i 1.334 guariti, che fanno abbassare gli attuali positivi (cioè coloro che ad oggi hanno il virus) a 28.125, di questi 27.158 sono curati a casa.

Con 247 nuovi casi quella di Palermo è la provincia più colpita, poi 221 a Catania, 25 a Messina, 152 a Siracusa, 190 a Ragusa, 106 a Trapani, 91 a Caltanissetta, 104 ad Agrigento e 46 a Enna.

Il Covid in Italia

Sono 6.761 i nuovi casi di Covid da ieri in Italia e 62 i morti. E' quanto emerge dai dati aggiornati sull'emergenza. Sono +6.372 i guariti e dimessi per un totale di 4.286.991 mentre gli attuali positivi sono 136.898 (+320). L'incremento dei tamponi da ieri è di 293.067 con un tasso di positività che si attesta al 2,3%. Sale a 84.632.503 il totale dei tamponi effettuati. Sono in totale 4.205 i ricoverati con sintomi Covid (-26 rispetto a ieri). Sono invece 555 i ricoverati in terapia intensiva (+15). Intanto, rimane acceso il dibattito sulla durata del green pass e sulla terza dose di vaccino anti-covid.

Il bollettino di giovedì 2 settembre

Attualmente positivi: 136.898

Deceduti: 129.352 (+62)

Dimessi/Guariti: 4.286.991 (+6.372)

Ricoverati: 4.760 (-11)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 555 (+15)

Tamponi: 84.632.503 (+293.067)

Totale casi: 4.553.241 (+6.761, +0,15%)