Coronavirus, casi in aumento in Sicilia: sono 895 i nuovi positivi, a Catania +176

La regione resta nona per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 20 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.513. Il numero degli attuali positivi è di 15.994 con 393 casi in meno rispetto a ieri

Casi in aumento sull'isola. Il bollettino di oggi fa registrare 895 nuovi positivi al Covid19 su 25.226 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore al 3,5%. La nostra regione resta nona in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 20 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.513. Il numero degli attuali positivi è di 15.994 con 393 casi in meno rispetto a ieri; i guariti sono infatti 1.268. Negli ospedali i ricoverati sono 931, senza nessuna variazione rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 118, uno in meno. La distribuzione nelle province vede Palermo in testa con 347 casi, Catania 176, Messina 58, Siracusa 84, Trapani 27, Ragusa 28, Caltanissetta 45, Agrigento 80, Enna 50.

Le code per i vaccini

Sul fronte vaccini a Catania ha alzato la voce l'Ugl Salute attraverso Carmelo Urzì che ha chiesto chiarimenti sulle "lunghe code e sulle ore di attesa di soggetti fragili prenotati per il vaccino anti Covid-19 nell'hub dell'ex Mercato ortofrutticolo". Urzì, ha affermato che "diversi cittadini" hanno segnalato "disagi dovuti principalmente al totale disallineamento tra il sistema di prenotazione telefonico o web e la gestione delle code all'arrivo nello stesso hub".

"Chiediamo al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci e all'assessore alla Salute Ruggero Razza di intervenire tempestivamente sull' organizzazione per eliminare ogni problematica a protezione di queste categorie", ha concluso il sindacalista.