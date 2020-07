Coronavirus, 19 nuovi casi in Sicilia: 5 contagi nella provincia etnea

Il bollettino dei contagi in Sicilia restituisce un quadro del numero dei nuovi casi ancora in aumento: sono 19 i nuovi casi registrati, di questi, 9 sono migranti arrivati negli ultimi giorni nell'Isola. Sono i numeri forniti dall'assessorato regionale alla Salute in risposta all'errore nella tabella diffusa dal ministero della Salute che riportava zero nuovi casi. Dato che differisce anche da ciò che riporta il sito della Protezione civile nazionale dedicato al monitoraggio dell'epidemia da Covid-19. I tamponi effettuati in più rispetto a ieri sono 3.022. Il numero degli attualmente positivi sale a 206.

Nell'isola dunque rimangono ospedalizzate 31 persone, 29 ricoverate con sintomi e 2 in terapia intensiva. Aumentano di 6 unità i guariti che quindi raggiungono quota 2.726. Nella provincia etnea si registrano 5 nuovi casi, 4 appartenenti al cluster già identificato nell'hinterland e 1 che proviene dal risultato di test effettuati normalmente come procedura di pre ricovero.