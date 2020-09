Coronavirus, scoperti 78 nuovi positivi in Sicilia: a Catania +21

Coronavirus, l'aggiornamento dei contagi a Palermo e in Sicilia al 4 settembre 2020

Sono 78 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. In aumento rispetto agli ultimi due giorni sia come numero assoluto che come percentuale sui tamponi effettuati, che nelle ultime 24 ore sono stati 4.241: dunque è risultato positivo l'1,83%. Per trovare numeri del genere bisogna tornare indietro a inizio aprile. Decisamente diversa però rispetto ad allora è la situazione negli ospedali: al momento infatti ci sono 87 persone ricoverate (+6 rispetto a ieri) più 11 in terapia intensiva (-1). Situazione sotto contro sì, anche in costante aumento, tanto che a Palermo è stato decisa la riapertura di unità operativa al Cervello dedicata al Covid, che si aggiunge ai posti in Malattie infettive e in terapia intensiva.

Secondo il bollettino del ministero della Salute non ci sono nuovi decessi e sull'Isola si registrano anche 46 guariti. Gli attuali positivi sono dunque 1.284, di cui 1.186 in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le province invece quella dove si registrano più casi è Catania (21), seguita da Messina e Agrigento (12), Palermo (10), Ragusa e Trapani (9), Siracusa (3) ed Enna (2).

La situazione nel resto d'Italia

L'epidemia di coronavirus in Italia: sono 1.733 i nuovi casi nelle ultime 24 ore. E' il dato diffuso dal ministero della Salute. I decessi registrati da ieri sono 11 e portano il totale a 35.518 dall'inizio dell'emergenza. I guariti sono aumentati di 537 unità e nel complesso sono 209.027. I pazienti ricoverati sono 1.607, quelli in terapia intensiva sono 121. Nell'ultima settimana il numero dei nuovi casi giornalieri è stato spesso sopra quota mille: nella giornata di ieri i contagi erano stati 1.397, con dieci morti.

Un aumento di casi che però è andato di pari passo con l'incremento di tamponi effettuati negli ultimi giorni. Intanto destano preoccupazione le condizioni di Silvio Berlusconi, risultato positivo al coronavirus e ricoverato all'ospedale San Raffaele con una polmonite bilaterale.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 4 settembre 2020​

Attualmente positivi: 30.099

Deceduti: 35.518 (+11, +0,03%)

Dimessi/Guariti: 209.027 (+537, +0,26%)

Ricoverati: 1.728 (+103)

Pazienti in Terapia Intensiva: 121 (+1)

Tamponi: 9.034.743 (+113.085)

Totale casi: 274.644 (+1.732, +0,63%)“