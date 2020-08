Coronavirus, continuano a salire i contagi in Sicilia: +4 a Catania

Coronavirus, in Sicilia continuano a salire i contagi: 21 casi in 24 ore

„

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia sono stati registrati 21 nuovi casi di Coronavirus. Che portano a 314 gli attualmente positivi. Nessun guarito da ieri a oggi.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute (e aggiornato alle 17 di oggi). Dei 21 nuovi casi, 9 sono a Ragusa (di cui 5 migranti); 5 in provincia di Messina; 4 nel Catanese e 3 nel Palermitano.

Nell'Isola i ricoverati con sintomi sono 38, di cui 4 in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri). Passano da 256 a 276 le persone in isolamento domiciliare, particamente tutti i nuovi positivi (20 su 21). Dall'inizio della pandemia sono 3.339 i soggetti contagiati dal Covid, 284 i morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.337 tamponi, per un totale che sale a 286.665.

