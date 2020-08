Coronavirus, Catania resta la città più colpita in Sicilia: +10 nuovi contagi

Coronavirus, l'aggiornamento dei contagi a Palermo e in Sicilia alll'8 agosto 2020

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia sono stati riscontrati 28 positivi al Coronavirus. E' costante l'andamento dei nuovi contagi che si evince dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Dei 28 casi censiti nell'Isola, 9 sono migranti (incluso il nuovo positivo in provincia di Palermo). Nel dettaglio, è Catania che guida la classifica dei nuovi contagiati (10, di cui 9 del medesimo cluster), seguono Enna (6), (5), Ragusa (3), Caltanissetta (2), Messina (1) e Palermo (1). Tutti si trovano in isolamento domiciliare: 356, uno in più rispetto a ieri. Nessun nuovo ricovero. Attualmente i positivi sono 397; salgono così a 3.424 i casi totali di Covid da quando è scoppiata la pandemia.

