Coronavirus, altri 29 casi in Sicilia: a Catania +9 positivi

Coronavirus, l'aggiornamento dei contagi a Palermo e in Sicilia al 9 agosto 2020

Nuovo aumento dei casi di Coronavirus in Sicilia. In 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, si registrano altri 29 nuovi positivi e sono stati processati 1.277 tamponi. I ricoverati con sintomi sono 39 mentre cinque pazienti sono nei reparti di Terapia intensiva portando a 44 il totale delle persone in ospedale. Crescono i soggetti in isolamento domiciliare: oggi 376 (venti in più di ieri). Il totale degli attualmente positivi è di 420 persone mentre i dimessi/guariti dall'inizio della pandemia sono 2.749. Fermo a 284 il numero dei decessi.

Questa la divisione per province dei nuovi casi. A Catania in 24 ore sono stati diagnosticati 9 positivi, seguono Enna con 8; Siracusa con 7; Palermo con 3; Ragusa e Trapani con un nuovo caso per provincia. Zero nuovi positivi a Messina, Caltanissetta e Agrigento.

Le nuove regole anti Covid in Sicilia

Una nuova ordinanza è stata firmata oggi dal presidente della Regione, Nello Musumeci, a seguito della pubblicazione dell’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Il governatore già nei giorni scorsi aveva ventilato un possibile inasprimento delle misure anti Covid, alla luce dell'aumento dei contagi nell'Isola. Il provvedimento prevede controlli e ingressi limitati nei locali e negli esercizi pubblici, con sanzioni fino al massimo previsto per i trasgressori, ma anche misure sanitarie speciali per contrastare il diffondersi del virus tra i migranti sbarcati in Sicilia.

La crisi economica post lockdown

Palermo è stata inserita, ai fini dei benefici previsti dal cosiddetto "Dl agosto", nella lista delle città turistiche, in quanto il numero di visitatori stranieri nel capoluogo siciliano è stato superiore alla popolazione residente. Oltre le misure di carattere generale rivolte a tutte le città, Palermo potrà quindi beneficiare di una serie di interventi finalizzati a compensare una parte delle perdite registrate imprese turistiche, nonché quelle subite dall'amministrazione comunale a causa della forte riduzione del turismo come conseguenza del Covid-19.

La situazione in Italia

Sono 463 i nuovi contagi da coronavirus registrati nel bollettino odierno del ministero della Salute che segnala anche due decessi. Ieri erano stati 347 nuovi positivi e 13 vittime. Il totale dei casi da inizio emergenza sale a 250.566. Il totale delle vittime sale a 35.205.

