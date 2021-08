Coronavirus, in Sicilia 997 nuovi casi nelle ultime 24 ore: + 161 positivi a Catania

La Sicilia scende sotto la soglia dei mille nuovi casi. Sono 997 i positivi al Covid individuati oggi e 25 i deceduti, 24 dei quali, riferisce la Regione, sono recuperi dei giorni precedenti. E' quello che viene fuori dal consueto bollettino diramato nel pomeriggio dal ministero della Salute sulla situazione Coronavirus. I casi totali dall'inizio della pandemia nell'Isola salgono a 258.758, quelli dei decessi invece a 6.173. Gli attuali positivi sono 19.717, -232 rispetto a ieri, i guariti invece 232.688, +1.204.

La Sicilia è ancora di gran lunga la prima regione per nuovi casi e ricoverati. Sono 621 i ricoverati con sintomi (ieri 607), 80 in terapia intensiva (24 ore fa erano 77), con otto nuovi ingressi giornalieri. In tutto oggi sono stati 15.038 i tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 6,6%, ieri era al 7,7%.

Per quanto riguarda la divisione provincia per provincia, 148 dei nuovi casi si riferiscono alla provincia di Palermo, 174 alla provincia di Ragusa, 161 a quella di Catania e 139 a quella di Caltanissetta. Diciotto invece a Messina, 114 a Siracusa, 85 a Trapani, 73 Enna e 85 Agrigento.

Covid, la situazione in Italia

Il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 18 agosto 2021 registra in Italia 69 vittime (come a giugno) e 7.162 nuovi casi Covid su 226.423 test. Aumenta l'occupazione dei posti letto in ospedale sia in area medica (+87) che nei reparti di terapia intensiva (+19) che registrano ben 50 nuovi ingressi in 24 ore. L'unica buona notizia viene dal numero dei guariti (7.424) che abbassa la quota degli attualmente positivi, per la prima volta in calo dal 15 luglio: sono 334 in meno rispetto a ieri. Impressionano i dati della Sicilia che sfiora i mille nuovi casi e registra 25 deceduti mentre continuano a salire il numero dei posti letto occupati in ospedale. Se con le città semivuote è evidente che le regioni delle vacanze siano quelle che vedono il numero di casi aumentare esponenzialmente, resta il dato della fondamentale importanza dei vaccini: esclusa la Sardegna, le regioni occupano gli ultimi quattro posti per copertura vaccinale sono quelle più in crisi nel corso della quarta ondata. Sicilia, Sardegna e Calabria vedono una in situazione critica per ospedalizzazioni, le Province autonome di Trento e Bolzano male per i contagi anche se non soffrono per i ricoveri.

