Covid, in Sicilia accertati 359 nuovi casi: a Catania +108 positivi

L'epidemia di Coronavirus in Italia avanza (ma non troppo). Il bollettino di oggi, domenica 7 novembre, dice che in tutta la Penisola sono 5.822 i nuovi casi di Covid-19 registrati: 26 i morti in più da ieri che raggiungono quota 132.391. Sale il numero dei guariti, 2.502 in più rispetto a 24 ore fa. E' quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Per quanto riguarda la Sicilia i nuovi casi sono 359 (ieri 301) che sono stati scovati con 21.284 tamponi processati, numero quasi uguale a quello di 24 ore fa. Pertanto il tasso di positività sale dall'1,4% di ieri all'1,6% di oggi.

Ecco la situazione relativa agli ospedali: in Sicilia i ricoverati sono 320, in leggero calo rispetto a ieri quando erano 324. In terapia intensiva al momento si trovano 42 pazienti (-1), con cinque nuovi ingressi (come ieri). Sono state segnalate altre due vittime: il totale delle persone che hanno perso la vita in Sicilia dall'inizio della pandemia sale a 7.048. La Regione Sicilia riporta che i decessi comunicati oggi sono da attribuire ai giorni 5 novembre e 20 ottobre. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 7.777 persone (+205). Ci sono altri 152 guariti.

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 68, Catania 108, Messina 57, Siracusa 43, Trapani 20, Ragusa 13, Caltanissetta 18, Agrigento 20 e Enna 12.

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia