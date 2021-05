Coronavirus, in Sicilia 607 nuovi positivi: a Catania +247

Sono 607 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 26.316 tamponi processati, con una incidenza del 2,3%, in calo rispetto a ieri, quando la percentuale di attestava al 3,3%. La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 22 e portano il totale a 5.614. Il numero degli attuali positivi è di 20.035 con un decremento di di 2.127 casi. I guariti oggi sono 2.712. Negli ospedali i ricoverati sono 1.044, 48 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 125, otto in più rispetto a ieri. Catania ancora in testa per numero di contagi con 247 nuovi casi, segue Palermo con 75, Messina 70, Siracusa 56, Trapani 22, Ragusa 23, Caltanissetta 46, Agrigento 43, Enna 25.

Coronavirus, la situazione in Italia

Il bollettino di oggi mercoledì 12 maggio