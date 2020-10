Coronavirus, in Sicilia 140 casi: 20 in più nel catanese

Sono centoquaranta i nuovi positivi in Sicilia e si registrano due decessi. Sono 3.048 gli attuali positivi: 303 ricoverati con sintomi, 21 in terapia intensiva (+1) e 2.724 in isolamento domiciliare. Sono 7.414 i casi totali, 4.052 i dimessi guariti, con un incremento dei tamponi effettuati pari a 5.552. Dei nuovi contagiati il picco si tocca nel palermitano con 88 casi, mentre nel catanese sono 20.

Di Covid19 ha parlato il presidente della Regione Nello Musumeci nel corso del suo intervento durante la tre giorni organizzata dalla Lega a Catania: "Credo che non ci sia un approccio di destra o di sinistra, la pandemia è una cosa drammatica. Il diritto alla vita è prima fisiologico poi costituzionale e noi abbiamo il dovere a essere prudenti. Meglio un sacrificio in più oggi per poter poi non dover dire 'se ci avessi pensato prima'. Credo che essere determinati sia utile, l'ordinanza sulle mascherine all'aperto l'ho adottata il 27 settembre ma subito dopo lo hanno fatto alcuni governatori di sinistra, segno evidente che di fronte alla crisi della pandemia non ci può essere una burocratizzazione a destra o sinistra".

"C'è poi un uso strumentale dei provvedimenti che si adottano, ma rientra nel gioco. Dover cercare il pelo nell'uovo nell'azione del governo per speculare e qui devo dire la sinistra e il M5S sono molto bravi, con tutta la contraddizione che caratterizza la loro esperienza quotidiana. È disarmante, oggi dicono una cosa e domani ne fanno un'altra, c'è da rabbrividire ma è così e per noi è un bene perché in questo modo lavorano per noi'', ha aggiunto il presidente.