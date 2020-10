Coronavirus, in Sicilia 156 nuovi positivi: a Catania 20 in più

Sono 156 i contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2.936 gli attuali positivi e a 327 i ricoverati in ospedale: 20 in terapiaintensiva, 307 in regime di ricovero ordinario. Sono 2.609 i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 6.637. Anche oggi si registra una nuova vittima che porta il totale a 312: è un uomo deceduto nel palermitano di 72 anni. Nella provincia etnea si registrano 20 casi in più, mentre il picco si registra nella provincia del capoluogo di regione con 88 nuovi positivi.

A Catania è previsto per domani e dopodomani un congresso con la presenza di rinomati infettivologi, tra cui il professore Massimo Galli, direttore di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, e il dottor Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico per l’emergenza epidemiologica, al Congresso della Simit Sicilia (Società Malattie Infettive e Tropicali). L'evento è organizzato dai dottori Carmelo Iacobello e Arturo Montineri, direttori delle unità operative rispettivamente di Cannizzaro e Policlinico.