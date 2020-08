Coronavirus, un bimbo di un asilo positivo: in quarantena 13 compagni

Un bimbo che frequenta un asilo nido privato nel catanese è stato trovato positivo al coronavirus. Sono state già attivate tutte le procedure sanitarie del caso e i medici dell'Asp hanno effettuato il tracciamento dei contatti del piccolo: sono stati messi in quarantena tredici compagni con le loro famiglie e tre operatori. Allo stato attuale i primi tamponi effettuati sono risultati negativi.

Nella provincia etnea i positivi registrati oggi sono nove: tra loro un cittadino straniero, due che si sono presentati al pronto soccorso accusando sintomi dell'infezione e sei scoperti con il contact tracing.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Complessivamente sono 32 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, che oggi sul fronte dei nuovi contagi supera la Lombardia, dove i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 31. Nessun nuovo decesso registrato, con il numero delle vittime da Covid fermo a 284. Da inizio epidemia il totale dei contagi e' di 3.845 persone. 2.751 (+2 rispetto a ieri) il numero dei dimessi/guariti, mentre gli attualmente positivi sono 450 (+30). Sale a 2.749 (+6) il numero dei guariti, ma gli attualmente positivi salgono a 420 (+23). Aumenta a 45 il numero di pazienti ricoverati (+6). Sei le persone in terapia intensiva, una in piu' di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 399 (+23).