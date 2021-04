Coronavirus, in Sicilia 1.229 i nuovi positivi: a Catania +205

Altri 1.229 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 26.229 tamponi. E' quello che emerge dal bollettino diramato oggi dal ministero della Salute. Il tasso di positività del 4,6% è praticamente identico a quello di ieri, quando erano stati rilevati quasi 300 nuovi casi in più ma con 6 mila tamponi in più. Da registrare altri 14 decessi. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali il numero dei posti letto Covid occupati nell'Isola aumenta soltanto di tre unità rispetto a ieri arrivando a 1.152, mentre le terapie intensive diventano 164 (-4) con otto nuovi ingressi. Un piccolo segnale incoraggiante. Il totale delle persone attualmente positive è di 22.191, il numero di coloro i quali si trovano in isolamento domiciliare ammonta a 20.875. Dall'inizio della pandemia i casi di Covid sono 185.367.

Il totale di dimessi/guariti in Sicilia sale a quota 158.147 (+776). Ecco i casi di Covid provincia per provincia (totale e incremento casi): Palermo: 57.040 (433); Catania: 47.668 (205); Messina: 22.431 (114); Siracusa: 12.843 (159); Trapani: 11.883 (53); Ragusa: 10.093 (51); Caltanissetta: 9.166 (80); Agrigento: 8.929 (114); Enna: 5.314 (20)