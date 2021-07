Coronavirus, in Sicilia 192 nuovi casi: a Catania +12

Le vittime sono 2. L'isola resta anche oggi al terzo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro Campania e Lombardia. Gli attuali positivi sono 3.547 con più 38 casi rispetto a ieri. I guariti sono 152

Sono 192 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 10.201 tamponi processati nell'isola. L'incidenza scende di poco 1,9% ieri era al 2,1%. L'isola resta anche oggi al terzo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro Campania e Lombardia. Gli attuali positivi sono 3.547 con più 38 casi rispetto a ieri. I guariti sono 152. Si registrano due nuove vittime che portano il totale dei decessi a 5.990. Sul fronte ospedaliero sono 149 i ricoverati, uno in più rispetto a ieri, e 18 in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda la divisione dei casi nelle varie province spicca Caltanissetta con 55 casi, Messina 33, Agrigento ed Enna 23, Trapani 20, Palermo 14, Catania 12, Ragusa 10 e Siracusa 3.

Il punto sulla campagna vaccinale

Complessivamente sono state somministrate 4.191.191 dosi delle 4.793.996 consegnate nell’Isola (dato aggiornato alle 17.08 del 10 luglio 2021). La percentuale dei vaccinati in Sicilia (tra cicli completati o dose unica) raggiunge il 39,9%. Questa la distribuzione per età dei vaccini, tra richiami e dose unica (tra parentesi indicato il numero considerando anche le prime dosi): 101.496 per la fascia d’età 20-29 (242.657), 124.388 fascia 30-39 (254.269), 257.317 fascia 40-49 (355.751), 358.855 fascia 50-59 (449.680), 330.172 fascia 60-69 (427.218), 301.806 fascia 70-79 (357.636), 247.753 over 80 (261.097), 25.129 fascia 12-19 (95.967).

