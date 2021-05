Coronavirus, impennata a Catania: +392 nuovi positivi

In Sicilia sono complessivamente 894 i casi registrati. La Regione è seconda per numero di contagi giornalieri dietro la Campania; le vittime sono state 26 e portano il totale a 5.592

Sono 894 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 27.362 tamponi processati, con una incidenza del 3,3%, in leggero aumento rispetto a ieri. La Sicilia diviene la seconda regione per numero di contagi giornalieri dietro la Campania. Le vittime sono state 26 e portano il totale a 5.592. Il numero degli attuali positivi è di 22.162 con un decremento di 68 casi. I guariti oggi sono 936. Negli ospedali i ricoverati sono 1.092, 27 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 133, due in più rispetto a ieri. La distribuzione tra le province vede Catania in testa con 392 nuovi casi, poi Palermo con 131, Messina 88, Siracusa 17, Trapani 57, Ragusa 62, Caltanissetta 47, Agrigento 86, Enna 14.

La situazione nel resto d'Italia

Il bollettino nazionale invece registra 6.946 nuovi casi su 286 mila tamponi e 251 decessi. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri lunedì 10 maggio registrava 5.080 contagi su 130 mila tamponi (antigenici e molecolari).

- Nuovi casi: 6.946

- Casi testati: 88130

- Tamponi (diagnostici e di controllo): 286.428

molecolari: 135106 di cui 6220 positivi pari al 4.6%

rapidi: 151322 di cui 723 positivi

- Attualmente positivi: 363.859

- Ricoverati: 14.937 (- 490 rispetto a ieri)

- Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.056, 100 nuovi (- 102 rispetto a ieri)

-Deceduti dopo un tampone postivo: 123.282

- Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 4.123.230

- Totale Dimessi/Guariti: 3.636.089

- Vaccinati: 7.561.566 persone pari al 12,76 % della popolazione, 24.502.646 le dosi somministrate, ovvero l'89.4% delle 17.807.400 dosi consegnate da Pfizer, delle 2.583.100? consegnate da Moderna e dei 6.668.880 vaccini AstraZeneca e 342.800le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 419.465 dosi (di cui 147mila seconde dosi) rispetto alle 500mila auspicate dal piano vaccinale.

- Chi ha avuto il vaccino. La campagna vaccinale ha visto somministrate ad oggi 8 maggio 2021 il seguente numero di dosi: 6.638.853 dosi a over 80; 3.807.390 a settantenni; 2.183.351 a sessantenni. Quanto alla messa in sicurezza delle strutture socio assistenziali risultano vaccinati con 673.452 dosi gli ospiti delle Rsa, 4.607.780 dosi a soggetti fragili e caregiver, 3.331.445 a operatori sanitari e 926.767 a lavoratori del comparto sanità. Risultano inoltre che 1.266.175 dosi siano state destinate a professori o personale scolastico e 367.788 a agenti delle forze dell'ordine. 699.645 dosi sono invece finite a persone non ricomprese nelle categorie per le quali è già stata aperta la campagna vaccinale.