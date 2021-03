Coronavirus, in Sicilia 672 nuovi casi e meno ricoveri: a Catania +143 contagi

Si registra un lieve calo dei nuovi casi di Covid accertati in 24 ore in Sicilia, mentre si segnalano 18 nuovi decessi (ieri 15). I nuovi positivi accertati sono 672 (ieri 695) mentre le vittime sono 18 (ieri 15). I tamponi processati sono stati 23.638 con un tasso di positività del 2,8%. Ieri sfiorava il 2,9%. I ricoverati con sintomi in regime ordinario salgono ancora, passando dai 667 di ieri ai 671 di oggi. In Terapia intensiva ci sono cento pazienti, mentre ieri erano 108. Tre i nuovi ingressi. Complessivamente quindi nei nosocomi dell'Isola ci sono 771 pazienti con il Covid, ieri erano 775. Sono scese a 12.751 le persone in isolamento domiciliare. Il totale degli attuali positivi è di 13.522, 159 in meno di ieri. La concentrazione dei nuovi casi diagnosticati vede sempre in testa Palermo con 263 positivi. A Catania sono 143; a Messina 51; Siracusa 27; Trapani 39; Ragusa 32; Caltanissetta 51; Agrigento 63; Enna tre. Questo il quadro che emerge dall'ultimo bollettino del ministero della Salute nel giorno in cui scoppia il timore per i vaccini AstraZeneca dopo il blocco di un lotto da parte dell'Aifa.