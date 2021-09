Coronavirus, in Sicilia 770 nuovi casi: calano ancora i ricoveri in terapia intensiva

A Catania 138 nuovi casi. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare nell'Isola sono in tutto 25.348. La Sicilia è nettamente al primo posto in questa "classifica": dopo di lei c'è l'Emilia Romagna che ne ha appena 14 mila

I nuovi casi nelle ultime 24 ore in Sicilia sono 770 su 18.441 tamponi processati. E' il dato più saliente che viene fuori dal consueto bollettino diramato dal ministero della Salute sulla situazione Covid nell'Isola. I nuovi contagi dunque sono oltre duecento in meno rispetto al giorno prima (con duemila tamponi in meno però). Per effetto di questi numeri il tasso di positività passa dal 4,6% al 4,1%. Un leggero calo che fa ben sperare.

Calano, seppur di poco, gli attuali positivi che passano dai 26.353 di ieri ai 26.255 di oggi. I decessi comunicati sono 25, ma come al solito sono riferiti anche ai giorni precedenti. Nel dettaglio: otto ieri, undici si riferiscono al 9 settembre, 3 invece all'8 settembre, uno al 24 agosto, uno il 13 agosto e infine un altro decesso risale addirittura al 9 luglio. Una situazione, quella che riguarda la comunicazioni delle morti per Covid, che assume sempre più i contorni di un caso.

Dopo tre giorni in cui erano in calo, tornano a risalire i ricoveri ordinari. Sono infatti 801 (+8 rispetto a ieri) mentre le terapie intensive confermano il trend in discesa degli ultimi due giorni: sono 106 (24 ore fa erano 108 e giovedì 117) con cinque nuovi ingressi (come ieri). Le persone che si trovano in isolamento domiciliare nell'Isola sono in tutto 25.348. La Sicilia è nettamente al primo posto in questa "classifica": dopo di lei c'è l'Emilia Romagna che ne ha appena 14 mila. Dall'inizio della pandemia nell'Isola hanno perso la vita 6.568 persone.

A livello provinciale, ecco il totale dall'inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province: Palermo: 81.554 (114); Catania: 71.214 (138); Messina: 32.507 (150); Siracusa: 21.813 (136); Ragusa: 19.011 (47); Trapani: 18.731 (106); Caltanissetta: 17.285 (36); Agrigento: 16.788 (30); Enna: 8.923 (13).