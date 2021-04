Coronavirus, in Sicilia più di mille nuovi contagi (nel catanese 191): 20 i morti

Più del dieci per cento dei contagi nazionali è in Sicilia. Sono infatti 1.110 (sui 9.789 in Italia) i nuovi casi individuati sull'Isola a fronte di 38.058 tamponi processati. Quello siciliano però è il più alto numero di test effettuato nelle ultime 24 ore di tutte le altre regioni, infatti il tasso di positività scende al 2,9%. In aumento, rispetto agli ultimi giorni, il numero di decessi: 20.

Notevole l'incremento dei ricoveri: i pazienti in regime ordinario diventano 1.191 (+43 rispetto a ieri), mentre quelli in terapia intensiva 174 (+3) con otto nuovi ingressi. I guariti sono 372, mentre gli attuali positivi diventano 23.709 (+738): di questi 22.344 in isolamento domiciliare. Poco meno della metà dei nuovi contagi sono stati in provincia di Palermo: 500. Gli altri a Catania (191); Messina (121); Siracusa (162), Trapani (15), Ragusa (34), Caltanissetta (53), Agrigento (19) ed Enna (15). (articolo in aggiornamento).