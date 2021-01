Coronavirus, in Sicilia 1.913 nuovi casi e 40 morti: a Catania +486 contagi

Continua a salire la curva dei contagi in Sicilia: i nuovi positivi registrati oggi sono 1.913 a fronte dei 10.743 tamponi processati. Si segnalano 40 nuovi decessi e 654 guariti mentre c'è un nuovo ingresso in terapia intensiva: i posti occupati da pazienti covid sono dunque 209, circa il 25.7% di quelli disponibili. Aumentano di 44 unità anche i ricoveri ordinari. La suddivisione dei nuovi positivi nelle province è la seguente: Catania 486, Palermo 582, Messina 331, Trapani 231, Ragusa 41, Siracusa 21, Caltanissetta 123, Agrigento 52, Enna 46. Gli attualmente positivi sono 44.038 mentre 42.487 persone si trovano in isolamento domiciliare. Continua la campagna di vaccinazioni nell'Isola, con i 5.105 somministrati oggi si arriva a quota 66.799, l'1.34% della popolazione. Questi i dati del bollettino di oggi 12 gennaio 2021 fornito dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 in Sicilia.