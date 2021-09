Coronavirus, in Sicilia 885 nuovi casi: a Catania +172

Sono 885 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 15.892 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 5,7% ieri 4,2. L'isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita da Lombardia e Veneto con 465 casi. Gli attuali positivi sono 26.190 con un decremento di 65 casi. I guariti sono 941 mentre si registrano altre 9 vittime che portano il totale dei decessi a 6.577.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 892 i ricoverati, 15 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 106, lo stesso numero rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione e' la seguente: Palermo 201, Catania 172, Messina 234, Siracusa 100, Ragusa 89, Trapani 49, Caltanissetta 22, Agrigento 12, Enna 6.

Il Covid in Italia

Sono 4.664 i nuovi casi di Covid accertati in Italia, in calo rispetto ai 5.193 di ieri; scende sensibilmente il numero dei tamponi effettuati (267.358 a fronte dei 333.741 di ieri) e il tasso di positività sale all'1,7% rispetto all' 1,55%. I decessi di oggi sono 34 (ieri 57), per un totale di 129.919 da inizio pandemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I ricoveri ordinari sono 4.113, in calo di 4 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 559 (+12) con 36 ingressi del giorno (ieri erano stati 40).