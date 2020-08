Coronavirus, in Sicilia 42 nuovi casi: 5 a Catania

Sono complessivamente 42, di cui cinque migranti (quattro a Lampedusa e uno a Messina), i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal quotidiano report del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. A Catania sono 5 in più rispetto il dato di ieri. Attualmente i casi di Coronavirus nell'Isola sono 604: gli ospedalizzati sono 48, di cui sei ricoverati in terapia intensiva, numero quest'ultimo che si mantiene stabile da tre giorni. Su base provinciale l'incremento maggiore di contagi si registra nel palermitano (16), seguono il ragusano (8) e il siracusano (5). Dall'inizio dell'emergenza sono 3.645 le persone risultate positive al virus, 2.757 i guariti e 284 le vittime.

