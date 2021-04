Covid, in Sicilia 1.384 nuovi casi e 412 guariti: a Catania +321 contagi

Sono 1.384 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Sicilia a fronte dei risultati pervenuti dagli oltre 27 mila tamponi processati. Si segnalano 10 nuovi decessi e 412 guariti, mentre ci sono due nuovi ingressi in terapia intensiva e altri 23 in regime ordinario. Complessivamente ci sono 176 posti occupati in terapia intensiva e 1.214 in regime ordinario. L'incidenza dei nuovi casi su 100 mila abitanti negli ultimi 7 giorni sale a 174. Il numero totale dei soggetti positivi sale dunque 24.671 mentre 23.281 persone rimangono in isolamento domiciliare. La situazione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Palermo 514, Catania 321, Messina 113, Siracusa 43, Trapani 52, Ragusa 54, Caltanissetta 81, Agrigento 141, Enna 65.

La campagna vaccinale

Oggi sono state somministrate 11.768 prime dosi e 7,817 seconde inoculazioni. In totale sono state vaccinate fino ad oggi 311.580 persone, di cui 233.155 ultra ottantenni. La copertura vaccinale in Sicilia si attesta al 6.27%. Il presidente della Regione punta a incentivare la somministrazione delle 100 mila dosi AstraZeneca ancora bloccate consentendo, questo fine settimana, l'accesso agli hub vacinali senza prenotazione alle persone rientranti nel target di riferimento.