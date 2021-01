Coronavirus, nuovo record di contagi in Sicilia (1.969): a Catania +557

Nuovo record di nuovi casi giornalieri in Sicilia: sono 1.969 i contagi registrati oggi a fronte dei 10.542 tamponi processati. Si segnalano 36 nuovi decessi ma anche un alto numero di guariti (1.294). Scende di una unità il numero dei ricoveri in terapia intensiva, sono dunque 208 i posti occupati, circa il 25.6% di quelli disponibili. Aumentano i ricoveri ordinari (+29). La suddivisione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Catania 557, Palermo 445, Messina 380, Trapani 124, Ragusa 33, Siracusa 218, Caltanissetta 71, Agrigento 79, Enna 62. Complessivamente gli attualmente positivi sono 44.677 mentre 43.098 persone si trovano in isolamento domiciliare. Questi i dati forniti oggi, 13 gennaio 2021, dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 in Sicilia.