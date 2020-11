Coronavirus, in Sicilia 1.707 nuovi casi e 35 morti: a Catania +589 contagi

Sono 1.707 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia segnalati oggi a fronte dei 10.2017 tamponi effettuati. Anche oggi il dato comprende il numero dei casi provenienti dalle attività di screening (517) effettuate nei “drive in”. Oggi si registrano purtroppo altri 35 nuovi decessi mentre sono 300 i guariti. Ci sono 5 nuovi ingressi in terapia intensiva che porta il totale dei posti occupati a 210. Complessivamente rimangono ricoverate 1.450 persone. La suddivisione dei nuovi positivi nelle province è la seguente: Palermo 444, Catania 589, Ragusa 176, Messina 116, Trapani 77, Siracusa 89, Agrigento 95, Caltanissetta 87, Enna 34. Nell'isola gli attualmente positivi sono 26.286 mentre 24.626 sono in isolamento domiciliare. Questi i dati comunicati dal ministero della Salute oggi 13 novembre 2020 sulla situazione coronavirus in Sicilia.