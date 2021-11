Coronavirus, in Sicilia 327 nuovi contagiati: +118 positivi a Catania

Sono 327 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su un totale di 20.752 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 546. Il tasso di positività scende così dal 2,4% all'1,6%. E' quanto emerge dal bollettino odierno diramato dal ministero della Salute. L'Isola è al decimo posto per contagi, al primo c'è la Lombardia. Gli attuali positivi sono 9.006 con un aumento di 21 casi. I guariti sono 303 mentre si registrano 3 decessi (avvenuti giovedì), che portano il totale dei morti a 7.088. Sul fronte ospedaliero sono adesso 320 i ricoverati in regime ordinario (ieri erano 308). Stabili i dati delle terapie intensive, dove ci sono sempre 50 pazienti. Questo invece il quadro dei nuovi contagiati provincia per provincia: Palermo con 38 casi, Catania 118, Messina 21, Siracusa 49, Ragusa 17, Trapani 36, Caltanissetta 21, Agrigento 24, Enna, 3.