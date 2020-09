Coronavirus, 61 nuovi casi nell'isola: a Catania sono 26

Sono 61 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia: 17 in più rispetto a ieri. Lo si evince dal bollettino del ministero della Salute, che riporta una dimunizione dei tamponi effettuati: 2.726, poco più della metà di quelli processati nella precedente rilevazione (4.002). Calano quidi i tamponi e purtroppo aumentano i nuovi contagi. Dei 61 censiti, appena 3 sono migranti: due a Ragusa e uno a Siracusa.

Attualmente i positivi sono 1.793, di cui 120 ricoverati in ospedale, 17 in terapia intensiva e 1.656 in isolamento domiciliare. Nello specifico a Catania sono 26 i nuovi casi quest'oggi. Salgono a 3.158 i guariti, mentre i deceduti sono 290. La 290esima vittima è un uomo originario della provincia di Catania, morto però a Messina. Il bollettino quindi non tiene conto dei tre morti registrati nelle ultime ore agli ospedali Cervello e Villa Sofia. A conti fatti dunque i decessi causa Covid dall'inizio della pandemia dovrebbero diventare 293.