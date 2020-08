Coronavirus, in Sicilia 36 nuovi casi: +5 nel catanese

Trentasei casi in più di coronavirus in Sicilia rispetto a ieri, dei quali 21 sono immigrati sbarcati sulle coste dell'isola. Un incremento che porta il numero complessivo degli attuali positivi a 631 con 3.681 contagiati dall'inizio dell'emergenza. Il dato emerge dal quotidiano report del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. A Catania sono cinque i casi in più. Resta stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (6), mentre gli ospedalizzati passano dai 42 di ieri ai 46 di oggi e aumentano anche i guariti (nove in più rispetto a ieri). Su base provinciale l'incremento maggiore di contagi si registra nell'agrigentino (20 casi).

