Covid, il bollettino: in Sicilia 3.747 nuovi casi, ricoveri in discesa

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute nel pomeriggio, i nuovi casi di contagio Covid registrati oggi in Sicilia sono 3.747. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 27.431. Per effetto di questi numeri il tasso di positività scende al 13,6% mentre ieri era al 14%. Attualmente risultano ancora positive 140.387 persone al Coronavirus.

Ci sono diciannove nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 10.328. Da segnalare però che i decessi comunicati sono da attribuire ai giorni precedenti: 6 a ieri, 10 a martedì, uno a sabato scorso e due a venerdì scorso.

I guariti ammontano invece a 890.745, 6.436 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 934 pazienti sono ricoverati con sintomi (-10 rispetto a ieri), 53 persone sono in terapia intensiva (-6). Da registrare solo un ingresso giornaliero. In isolamento domiciliare si trovano 139.400 persone.

In merito al numero complessivo dei casi confermati di Covid comunicati oggi, la Regione sottolinea che 670 sono relativi a giorni precedenti.

Il Coronavirus in Italia

L'epidemia Covid in Italia: il bollettino di oggi giovedì 14 aprile fa registrare 64.951 nuovi casi covid e 149 decessi, rispetto ai 62.037 casi e 155 decessi di ieri. I tamponi effettuati sono stati 438.375, con un tasso di positività del 14,8%, invariato rispetto a ieri. Scendono ancora i ricoveri che diminuiscono nel saldo tra entrate e uscite nei reparti ordinari (-91) e in terapia intensiva (-29).

Intanto, l'Istituto superiore di sanità (Iss) ha pubblicato la flash survey sulla diffusione delle varianti in Italia: al 4 aprile Omicron era presente nel 100% dei tamponi analizzati, con la sottovariante "Omicron 2" (BA.2) predominante e presente in oltre l'86% dei casi. Sono stati segnalati anche alcuni casi di variante ‘ricombinante’ della stessa Omicron. “In questa indagine sono state identificate alcune sequenze riconducibili a possibili ricombinanti BA.1/BA.2 - spiega Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di Malattie Infettive dell’Iss - che sono da seguire con attenzione, come indicato anche dall’Organizzazione mondiale della sanità. La rete di monitoraggio, con le flash survey e la piattaforma Icogen che raccoglie le sequenze, si sta dimostrando efficace nel seguire le evoluzioni del virus Sars-Cov-2”.

Coronavirus, il bollettino di giovedì 14 aprile