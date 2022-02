Covid, Omicron continua a rallentare: in Sicilia 2.524 nuovi contagi

Sono 2.524 i nuovi contagi Covid in Sicilia su 19.703 tamponi nel bollettino di oggi diramato dalla Regione. Il tasso di positività si attesta così al 12,8%, in calo rispetto al 13,9% di ieri. Sono 19 i morti, ma soltanto due si riferiscono a oggi, tre decessi sono riferiti al 13 febbraio, 10 al 12 febbraio e 4 all'11 febbraio. La Regione inoltre precisa che 159 casi di positività comunicati oggi sono relativi a giorni precedenti all'11 febbraio.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.314 (+20 rispetto a ieri), sono 116 i pazienti in terapia intensiva (saldo +1 rispetto a ieri, con 7 ingressi del giorno). Aumentano anche le persone in isolamento domiciliare: 259.470 (+873). Sono 1.770 i guariti, torna dunque a crescere il numero degli attuali positivi, per un totale di 260.900. Ecco la ripartizione dei nuovi casi nelle singole province: a Palermo 660, Catania 648, Messina 341, Trapani 165, Siracusa 232, Ragusa 167, Agrigento 182, Caltanissetta 160, Enna 128.

Il Covid in Italia

A livello nazionale, il bollettino di oggi lunedì 14 febbraio 2022 del ministero della Salute registra 28.630 contagi in più rispetto a ieri, su 283.891 tamponi processati, e 281 nuovi decessi. Si tratta del più basso numero di contagi registrato sinora nel 2022. Il tasso di positività scende al 10,1%, rispetto all'11,2% segnato il giorno precedente. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 151.296. I dimessi guariti in totale sono 10.392.540. I pazienti in terapia intensiva sono 1.173, 17 in meno rispetto a ieri, con 63 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono 16.050 (-10 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Italia sono 1.590.615. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 12.134.451. E' ormai evidente che la diffusione della variante Omicron sta rallentando. La percentuale di posti letto nelle terapie intensive occupati da pazienti con Covid-19 cala al 12% (-1% in 24 ore) in Italia, risultando in diminuzione in 10 regioni. Resta stabile invece al 25%, in Italia, l'occupazione dei reparti di area medica da parte di pazienti positivi al coronavirus.

Coronavirus: il bollettino di oggi lunedì 14 febbraio 2022