Coronavirus, in Sicilia 1.867 nuovi casi: nella provincia etnea sono +581

Sono 1.867 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia a fronte dei 10.441 tamponi processati. Anche oggi si segnalano 36 nuovi decessi ma anche un alto numero di guariti (1.643). Scende di 3 unità il numero dei ricoveri in terapia intensiva: sono attualmente 205 i posti occupati, circa il 25.2% di quelli disponibili. Aumentano di 36 unità i ricoveri in regime ordinario che raggiungono quota 1.397. La suddivisione dei nuovi positivi nelle province è la seguente: Catania 581, Palermo 479, Messina 222, Trapani 163, Ragusa 25, Siracusa 188, Caltanissetta 98, Agrigento 84, Enna 27. Complessivamente i positivi sono 44.865 mentre in isolamento domiciliare rimangono 43.263 persone. Questo il bollettino di oggi 14 gennaio 2021 fornito dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 in Sicilia.