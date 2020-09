Coronavirus, altri 65 nuovi casi in Sicilia: nel catanese sono 9

Sono 65 i nuovi casi di coronavirus scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore, una percentuale del 3% rispetto ai tamponi fatti (2.158). Se durante la prima ondata la provincia più colpita era quella di Catania, dall'estate il numero maggiore di nuovi contagi sembra essersi spostato su Palermo: oggi sono 43 (anche se 6 sono migranti sbarcati a Lampedusa) contro i 9 della provincia etnea. Gli altri casi sono a Trapani (6), Agrigento (4), Siracusa (3). Come anticipato ieri salgono a 292 invece le vittime dopo il decesso di due anziani, già sofferenti per altre patologie, all'ospedale Cervello di Palermo. Non risulta invece ancora conteggiata l'anziana di 72 anni deceduta in un'altra struttura del palermitano il cui tampone post mortem ha dato esito positivo.

Ci sono anche 14 guariti, con un totale di attuali positivi che raggiunge quota 1.842. In costante aumento i ricoveri: le persone contagiate che necessitano di cure ospedaliere sono 136, più 16 pazienti in terapia intensiva (-1) rispetto a ieri. Sono 1.690 le persone in isolamento domiciliare. Cresce il numero dei tamponi intanto: la Sicilia è tra le regioni dove si fanno più test di questo genere. Quasi 28 mila in una settimana. Per l'esattezza nella settimana dal 7 al 13 settembre, nell'Isola sono stati effettuati 27.877 tamponi, il numero più elevato dall’inizio dei controlli, pari a 561,1 tamponi ogni 100 mila abitanti.