Coronavirus, in Sicilia 557 nuovi casi: a Catania +99

In attesa di tornare in zona gialla lunedì prossimo, in Sicilia i contagi continuano a calare. Nelle ultime 24 ore sono 557 i nuovi casi di Coronavirus, individuati su 19.981 tamponi processati tra molecolari e test rapidi. Il tasso di positività è al 2,7% (ieri era del 2,5%, 573 i nuovi casi su 22.269 tamponi). Da registrare altri 10 morti che portano il totale dei decessi a causa del Coronavirus a 5.660. Continua a scendere anche il saldo dei posti letto occupati in ospedale: i ricoveri ordinari sono 833 (-8, ieri erano stati 841) e le terapie intensive 114 (ieri erano 120) con un solo nuovo ingresso giornaliero. Più di mille i nuovi guariti. Gli attuali positivi sono 17.513: (-496), di cui 16.566 in isolamento domiciliare.

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 197, Catania 99, Messina 49, Siracusa 40, Trapani 30, Ragusa 81, Caltanissetta 16, Agrigento 45 e Enna 0.

Stop Open Day Pfizer e Moderna

“Da questo momento occorre razionalizzare la campagna vaccinale che negli ultimi giorni ha fatto registrare numeri record”. Il commissario per l’emergenza Covid, Area metropolitana di Catania, Pino Liberti commenta i gratificanti numeri che giungono da hub e pvt: nella sola giornata di ieri ammontano a 52 mila le dosi somministrate in tutta la Sicilia.“Segno - spiega - di una maggiore e capillare consapevolezza. D’altra parte occorre fare una ricognizione”, precisa il commissario. Da domani (domenica 16) infatti, per disposizione dell’assessorato regionale alla Salute, gli openday saranno sospesi così da garantire la seconda dose di Pfizer e Moderna, mentre per AstraZeneca e Johnson&Johnson sarà possibile continuare a vaccinarsi senza prenotazione. “Dal risultato esaltante di questo weekend intendiamo ripartire per chiudere la campagna vaccinale secondo i tempi e i target previsti”, conclude Liberti invitando chi non lo avesse ancora fatto a vaccinarsi.