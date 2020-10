Coronavirus, in Sicilia 399 nuovi casi: +126 in provincia di Catania

Sono 399 i nuovi casi di coronavirus scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte dei 7.444 tamponi effettuati. Dei nuovi casi, 14 sono migranti ospiti dell'hot spot di Lampedusa. Si registrano purtroppo 7 nuovi decessi che portano il totale a 350 mentre 92 sono i guariti. Complessivamente rimangono ospedalizzate 468 persone e ci sono 3 nuovi ingressi in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 5.487 mentre 4.967 sono in isolamento domiciliare. La situazione nelle province dell'Isola è la seguente: Palermo registra il maggior numero di casi con 154 nuovi positivi seguita da Catania con 126 nuovi contagi. Abbiamo poi: Messina (22), Trapani (19), Siracusa (19), Ragusa (15), Enna (14), Caltanissetta (21), Agrigento (9). Questi i dati forniti oggi 15 ottobre 2020 dal ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.