Coronavirus, in Sicilia 39 nuovi casi: 12 a Catania

Nell'Isola si registrano 39 nuovi casi, 3 guariti e purtroppo un nuovo decesso. Continuano ad aumentare i ricoveri che passano dai 47 di ieri ai 51 di oggi, mentre in terapia intensiva rimangono 5 persone. Dei casi registrati oggi, 5 sono migranti mentre 12 sono della provincia etnea. Sono dunque 712 i soggetti attualmente positivi e 656 si trovano in isolamento domiciliare. L'aumento dei contagi riportato nelle ultime settimane ha spinto le istituzioni regionali ad adottare nuovi provvedimenti che impongono maggiori misure di prevenzione e controlli nelle attività quotidiane e sopratutto maggiore incisività delle procedure di monitoraggio per chi rientra in Sicilia da Spagna, Grecia, Croazia e Malta: uno dei cluster presenti in Sicilia è stato importato proprio dall'isola dei Cavalieri. Verranno infatti eseguiti tamponi per i passeggeri dei voli provenienti da questi paesi. Una nuova stretta arriva dal governo nazionale che da domani sospende le attività di tutte le discoteche fino al 7 settembre.

