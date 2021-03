Coronavirus, in Sicilia nuovi casi in aumento: a Catania +136

Sono 598 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia a fronte dei 24.551 tamponi processati nelle ultime 24 ore (ieri erano 523). L'incidenza per 100 mila abitanti negli ultimi 7 giorni è di 89: si segnalano 13 nuovi decessi e 565 guariti mentre ci sono 6 nuovi ingressi in terapia intensiva e 7 nuovi ricoveri in regime ordinario. La suddivisione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Palermo 225, Catania 136, Messina 18, Siracusa 32, Trapani 29, Ragusa 23, Caltanissetta 36, Agrigento 63, Enna 36. Complessivamente gli attualmente positivi sono 14.776, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 14.938.

Nella giornata che segue la sospensione temporanea su tutto il territorio nazionale del vaccino AstraZeneca, sono state somministrate sono 6.573 prime dosi 3 e 8.115 seconde dosi. Ad oggi la copertura vaccinale nell'Isola raggiunge appena il 3,19 % della popolazione. Questi i dati diffusi oggi, 16 marzo 2021, dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 in Sicilia.