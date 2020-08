Coronavirus, 14 nuovi casi in Sicilia e 3 a Catania: aumentano i guariti

L'aumento dei contagi in Sicilia oggi si attesta a 14 nuovi casi, a fronte dei 1.626 tamponi effettuati. Sale anche il numero dei guariti, che oggi sono 7 in più. Nella provincia etnea invece sono solo 3 i nuovi contagi, mentre purtroppo c'è un nuovo decesso. Rimangono in terapia intensiva 6 persone, mentre sono complessivamente 54 le persone ricoverate con sintomi. Sono complessivamente 718 le persone attualmente positive e 658 sono in isolamento domicialiare. Dati meno allarmanti dei “picchi” dei giorni scorsi: la stretta sulle discoteche arriva dopo il provvedimento regionale che impone controlli più rigidi sui rientri da Malta, Grecia, Spagna e Croazia. Nessun migrante arrivato negli ultimi giorni è risultato positivo.

I controlli anti-covid in Sicilia